„Rote Testmafia“: Wiens FPÖ kritisiert SPÖ-Kurs

Während Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kein gutes Haar an den Corona-Entscheidungen des Bundes und am drohenden Aus für die Gratistests lässt, übt FPÖ-Landeschef Dominik Nepp scharfe Kritik am Corona-Management der Stadt. „Offenbar geht der SPÖ in Wien vorrangig darum, mit der Fortführung der Zwangsmassentests der roten Wiener Testmafia weitere Millionen an Steuergeld in den Rachen zu werfen“,so der blaue Stadtrat.