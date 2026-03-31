Stadtporträt wie kein anderes: Wien in 23 Katzen

Journalistin Janina Lebiszczak hat Wien von der Inneren Stadt bis Liesing aus der Katzenperspektive durchstreift. In ihrem Buch „Miezen im Mezzanin“ porträtiert sie Samtpfoten, die mehr über ihre Grätzln „erzählen“ als jeder Reiseführer. Die „Krone“ verlost fünf Exemplare.
Wien hat viele Gesichter: mal kaiserlich, mal kaffeehausselig, mal grantig-gemütlich. Doch wie sieht Österreichs Hauptstadt aus, wenn man sie auf Samtpfoten durchstreift? Journalistin Janina Lebiszczak ist genau dieser Frage nachgegangen.
Für ihr Buch „Miezen im Mezzanin: Ein Wiener Stadtporträt in 23 Katzen“ durchstreifte sie monatelang Hinterhöfe und Grätzl und fand dabei Geschichten, die in keinem gewöhnlichen Reiseführer stehen.
Von Beisl-Chefs und Bahnhofs-Göttern
Katzen überbrücken mühelos die Gegensätze der Stadt: Sie begegnen dem Hipster im Neubau ebenso unvoreingenommen wie dem Stammgast im Wiener Beisl. Und sie sind überall – willkommen oder nicht, sie kennen ihre Reviere bis ins kleinste Detail. Begleitet wurde die Autorin vom Fotografen Leander Höfler, der die Tiere und ihre Menschen mit Geduld und Fingerspitzengefühl porträtiert hat.
Die Reise führt beispielsweise zum hübschen roten Kater „Luke“, benannt nach Luke Skywalker aus Star Wars, im Szene-Beisl Augustin in Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein weiteres Porträt widmet sich „Schubert“, der seinem Namenspatron entsprechend in der Pfarre Lichtental im Alsergrund residiert. Oder auch zu einer Bahnhofskatze ohne Namen in Favoriten, die seit Jahren inmitten von Gleisen und schwerem Gerät von ÖBB-Mitarbeitenden liebevoll umsorgt wird.
Kapitel mit besonderer Herzenskraft
Ein Besuch hat die Autorin besonders tief bewegt: das Kinderhospiz „Lichtblickhof“ im 14. Bezirk, wo die Therapiekatzen „Jonathan“ und „Fuchur“ schwerstkranke Kinder begleiten. Aus diesem Erlebnis entstand die Idee, statt einer klassischen Buchpräsentation mit Sekt und Häppchen lieber ein Zeichen der Unterstützung zu setzen.
Molden Verlag und Styria Media Group spendeten daraufhin 1.000 Euro an den „Lichtblickhof“, während die Tierfuttermarke „The Goodstuff“ den Therapiekatzen einen Jahresvorrat an hochwertigem Futter zur Verfügung stellt. Bei der feierlichen Spendenübergabe war auch „Krone“-Tierschutzexpertin Maggie Entenfellner dabei, die dem Lichtblickhof seit Jahren verbunden ist.
Live – und zu gewinnen
Janina Lebiszczak lebt mit ihrer Katze „Flauschi“ in Wien. Wer mehr über ihre Erlebnisse erfahren möchte, sollte am Mittwoch, 1. April, KroneTV einschalten! Im Magazin „Krone zu Mittag“ erzählt sie mit Fotograf Leander Höfler, wie Wien aus der Katzenperspektive aussieht und welche Geschichten hinter den schönsten Momenten des Buches stecken.
Für alle, die das Buch „Miezen im Mezzanin“ gerne selbst in Händen halten möchten, verlost die „Krone“-Tierecke fünf Exemplare. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und lesen Sie sich mit etwas Glück schon bald auf Samtpfoten durch die Wiener Bezirke.
Teilnahmeschluss ist der 8. April, 12:00 Uhr
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