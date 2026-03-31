Stadtporträt wie kein anderes: Wien in 23 Katzen

Live – und zu gewinnen

Janina Lebiszczak lebt mit ihrer Katze „Flauschi“ in Wien. Wer mehr über ihre Erlebnisse erfahren möchte, sollte am Mittwoch, 1. April, KroneTV einschalten! Im Magazin „Krone zu Mittag“ erzählt sie mit Fotograf Leander Höfler, wie Wien aus der Katzenperspektive aussieht und welche Geschichten hinter den schönsten Momenten des Buches stecken.

Für alle, die das Buch „Miezen im Mezzanin“ gerne selbst in Händen halten möchten, verlost die „Krone“-Tierecke fünf Exemplare. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und lesen Sie sich mit etwas Glück schon bald auf Samtpfoten durch die Wiener Bezirke.

Teilnahmeschluss ist der 8. April, 12:00 Uhr