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Gläubiger mit Antrag

Insolvent! Taxiunternehmen in Pleite geschlittert

Tirol
31.03.2026 14:58
Betroffen von der Pleite ist ein Innsbrucker Taxiunternehmen (Symbolbild).
Betroffen von der Pleite ist ein Innsbrucker Taxiunternehmen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Pleite-Serie macht vor keiner Branche halt: Am Dienstag erwischte es ein Innsbrucker Taxiunternehmen. Ein Konkursverfahren bei Gericht wurde eröffnet, hieß es von Gläubigerschutzverbänden. Den Antrag dazu stellte ein öffentlich-rechtlicher Gläubiger.

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Am Dienstag sei über das Vermögen der „Abay KG“ ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass die KG ihren „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.

Gläubiger brachte Antrag ein
„Der Antrag auf Eröffnung dieser Insolvenz wurde von einer Gläubigerin mit öffentlich-rechtlichen Forderungen bei Gericht eingebracht“, hieß es vonseiten des KSV von 1870. Über die Gründe der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.“

Höhe der Schulden unklar
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb „ohne weitere Nachteile für die Gläubiger“ fortführen kann, ist noch unklar. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV von 1870 weiter.

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Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich im Moment noch keine seriösen Angaben machen lassen.

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