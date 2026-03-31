Schwärzler in Bukarest im Quali-Finale chancenlos

Die Partie begann für Schwärzler, aktuell die Nummer 177 in der ATP-Weltrangliste, denkbar schlecht. Nachdem er im ersten Game zwei Spielbälle vergeben hatte, kassierte er gleich das Break zum 0:1, dem ein weiteres zum 2:5 folgte. Im nächsten Spiel konnte der Heeressportler dann eine 40:0-Führung und drei Chancen aufs Rebreak nicht vewerten. Stattdessen servierte Merida mit seinem ersten Satzball zum 6:2 aus.