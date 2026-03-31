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Gegen Daniel Merida

Schwärzler in Bukarest im Quali-Finale chancenlos

Tennis
31.03.2026 13:30
Joel Schwärzler muss weiter darauf warten, es aus eigener Kraft in den Hauptbewerb eines ...
Joel Schwärzler muss weiter darauf warten, es aus eigener Kraft in den Hauptbewerb eines ATP-250-Turniers zu schaffen.(Bild: Klosters Tennis)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Nichts wurde es für den Harder Joel Schwärzler beim ATP-250-Turnier in der rumänischen Hauptstadt Bukarest mit dem Einzug in den Hauptbewerb. Nachdem sein Quali-Finale gegen den Spanier Daniel Merida (ATP-Nr.136) am Montagabend wegen Dunkelheit abgesagt werden musste, war der 20-Jährige am Dienstag gegen seinen um ein Jahr älteren Kontrahenten chancenlos.

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Die Partie begann für Schwärzler, aktuell die Nummer 177 in der ATP-Weltrangliste, denkbar schlecht. Nachdem er im ersten Game zwei Spielbälle vergeben hatte, kassierte er gleich das Break zum 0:1, dem ein weiteres zum 2:5 folgte. Im nächsten Spiel konnte der Heeressportler dann eine 40:0-Führung und drei Chancen aufs Rebreak nicht vewerten. Stattdessen servierte Merida mit seinem ersten Satzball zum 6:2 aus.

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Joel Schwärzler hatte bedeutend mehr zu kämpfen als ihm lieb war. .
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Erneut ein schnelles Break
Auch der zweite Durchgang startet erneut mit dem Break zum 0:1 gegen Österreichs Nummer drei, die dann auch noch den Aufschlag zum 1:4 abgeben musste. So musste der Vorarlberger nach nur 65 Minuten als 2:6, 2:6-Verlierer vom Sandplatz gehen.

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