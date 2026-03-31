Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Ein Dinner auf der Titanic genießen

Gewinnspiele
31.03.2026 14:51
Porträt von Werbung
Von Werbung

114 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Titanic zu der tragischen Jungfernfahrt aufgebrochen ist. Die Titanic galt damals als Symbol für Aufbruch, Eleganz und Fortschritt. Jetzt wird die historische Reise im Immersium:Wien neu inszeniert und mit einem Fine Dining mit eigens komponierter Musik lebendig gemacht. Mit der „Krone“ können Sie dabei sein. 

In fünf eindrucksvollen Akten entfaltet sich die Geschichte der Titanic – vom hoffnungsvollen Aufbruch in Southampton über das elegante Bordleben bis hin zur dramatischen Nacht im Nordatlantik. Jeder Gast begleitet eine reale Persönlichkeit, die 1912 an Bord war – mit ihren Gedanken, Träumen und Lebenswegen.

Während des Abends verweben sich deren Geschichten mit musikalischem Storytelling, interaktiven Momenten und beeindruckenden 360°-Visuals: vom Außendeck über den prunkvollen Speisesaal der First Class, den Maschinenraum und den Grand Ballroom bis zur stillen Weite des Ozeans. Ein emotionaler Epilog würdigt die Schicksale der Passagiere und lässt die Reise nachhaltig nachklingen.

(Bild: © Belinda Schönberger)

Ein 6-Gänge-Menü, das der Titanic gerecht wird
Das exklusive 6-Gänge-Menü von „Titanic – Voyage of Moments“ orientiert sich an historischen Speisefolgen der RMS Titanic und interpretiert diese modern. Jeder Gang ist dramaturgisch präzise eingebettet und wird zum erzählerischen Element – ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Geschmack, Atmosphäre und szenischer Gestaltung.

Ein zentrales Element des Abends ist die Musik: Eigens produzierte Songs tragen die emotionale Dramaturgie der Reise und strukturieren sie von der hoffnungsvollen Abfahrt bis zum stillen Ausklang. Diese Kompositionen wurden von renommierten Sängerinnen wie unter anderem Maya Hakvoort und Laura Bilgeri interpretiert und verleihen dem Abend zusätzliche künstlerische Strahlkraft. Das vollständige Dinner inkl. vegetarischer Alternative finden Sie HIER

(Bild: © Belinda Schönberger)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 3x2 Dinnergutscheine für das immersive Erlebnis „Titanic – Voyage of Moments“ im Wert von jeweils 198 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“-Wien Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
31.03.2026 14:51
Loading

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
197.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
155.519 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
136.007 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
961 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
884 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
859 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf