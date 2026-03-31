Ein Dinner auf der Titanic genießen

114 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Titanic zu der tragischen Jungfernfahrt aufgebrochen ist. Die Titanic galt damals als Symbol für Aufbruch, Eleganz und Fortschritt. Jetzt wird die historische Reise im Immersium:Wien neu inszeniert und mit einem Fine Dining mit eigens komponierter Musik lebendig gemacht. Mit der „Krone“ können Sie dabei sein.