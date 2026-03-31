Ein Dinner auf der Titanic genießen

114 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Titanic zu der tragischen Jungfernfahrt aufgebrochen ist. Die Titanic galt damals als Symbol für Aufbruch, Eleganz und Fortschritt. Jetzt wird die historische Reise im Immersium:Wien neu inszeniert und mit einem Fine Dining mit eigens komponierter Musik lebendig gemacht. Mit der „Krone“ können Sie dabei sein.
In fünf eindrucksvollen Akten entfaltet sich die Geschichte der Titanic – vom hoffnungsvollen Aufbruch in Southampton über das elegante Bordleben bis hin zur dramatischen Nacht im Nordatlantik. Jeder Gast begleitet eine reale Persönlichkeit, die 1912 an Bord war – mit ihren Gedanken, Träumen und Lebenswegen.
Während des Abends verweben sich deren Geschichten mit musikalischem Storytelling, interaktiven Momenten und beeindruckenden 360°-Visuals: vom Außendeck über den prunkvollen Speisesaal der First Class, den Maschinenraum und den Grand Ballroom bis zur stillen Weite des Ozeans. Ein emotionaler Epilog würdigt die Schicksale der Passagiere und lässt die Reise nachhaltig nachklingen.
Ein 6-Gänge-Menü, das der Titanic gerecht wird
Das exklusive 6-Gänge-Menü von „Titanic – Voyage of Moments“ orientiert sich an historischen Speisefolgen der RMS Titanic und interpretiert diese modern. Jeder Gang ist dramaturgisch präzise eingebettet und wird zum erzählerischen Element – ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Geschmack, Atmosphäre und szenischer Gestaltung.
Ein zentrales Element des Abends ist die Musik: Eigens produzierte Songs tragen die emotionale Dramaturgie der Reise und strukturieren sie von der hoffnungsvollen Abfahrt bis zum stillen Ausklang. Diese Kompositionen wurden von renommierten Sängerinnen wie unter anderem Maya Hakvoort und Laura Bilgeri interpretiert und verleihen dem Abend zusätzliche künstlerische Strahlkraft. Das vollständige Dinner inkl. vegetarischer Alternative finden Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 3x2 Dinnergutscheine für das immersive Erlebnis „Titanic – Voyage of Moments“ im Wert von jeweils 198 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“-Wien Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.