Heidi Klum lässt „Hans und Franz“ einschnüren

Heidi Klum ist derzeit wieder als absoluter Tausendsassa unterwegs. Denn während sich die deutschen Fans über die neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ freuen dürfen, dreht die 52-Jährige in den USA schon an der nächsten Staffel von „Project Runway“. Und geizt dabei nicht mit ihren Reizen ...
Auf Instagram und in ihren Storys präsentierte sich Klum jetzt nicht nur beim Styling, sondern auch kurz vor der Aufzeichnung. Was dabei ins Auge springt? Das pralle Dekolleté der Model-Beauty, das gleich von vier Händen gut verschnürt wurde.
Designer legt selbst Hand an
Wer sich da so ins Zeug legt, damit „Hans und Franz“ auch ins perfekte Licht gerückt werden? Niemand Geringeres als Designer Christian Siriano. Mit ihm steht die Blondine seit dem letzten Jahr für die Show „Project Runway“ wieder vor der Kamera. Derzeit wird die neueste Staffel gedreht.
In einem weiteren Video zeigt Klum schließlich, wie der Korsagen-Look, jetzt endlich perfekt auf ihre Kurven angepasst, sitzt. Nicht, ohne sich einen kleinen Spaß zu erlauben. Denn während sie schon am „Project Runway“-Jurystuhl sitzt, gönnt sie sich noch ein paar Chips.
Seitenhieb gegen Hater?
„Entschuldigung, könnt ihr lauter sprechen, ich kaue gerade“, ruft Heidi kauend. Vielleicht ein kleiner Seitenhieb gegen ihre Hater? Denn erst unlängst hatte das Topmodel verraten, dass sie wegen ihrer Figur zuletzt vermehrt angefeindet worden sei.
Sie habe eben nicht mehr die gleiche Figur wie mit 25 oder 30, sagte Klum zu Kritik, mit der sie sich unter anderem nach ihrem Auftritt im letzten Herbst bei den Filmfestspielen von Venedig auseinandersetzen musste.
„Ich bin einfach nur ein bisschen dicker als vorher. Das sind die Wechseljahre“, so Klum in der ProSieben-Doku „On & Off the Catwalk“, die im Februar ausgestrahlt wurde.
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