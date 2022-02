Hacker: „Impfpflicht nicht sofort hinterfragen“

„Im Spital ist gerade nicht alles happy peppy“

„Wir haben Glück, dass diese Variante in Prozenten weniger stark krankmacht“, warnte Hacker und stellte klar: „Aber wenn mehr Leute angesteckt sind und auch in Prozenten weniger krank seien, sehen wir, dass wir trotzdem fast 600 Patienten im Spital haben. Mit einer einzigen Diagnose. Also es ist nicht so, dass im Spital gerade alles happy peppy und entspannt ist.“