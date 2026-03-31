Leser: „Jugend ernst nehmen, Probleme verstehen!“

Heute wählte die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Deshalb wollen wir den Beitrag von Leser „austrocrates“ zur gesteigerten Jugendkriminalität herausstellen.
Vom kleinen Ladendiebstahl über Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz bis hin zu schwerwiegenden Gewaltdelikten – die Jugendkriminalität ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen.
Viele „Krone“-Leser fordern daher härtere Strafen, verschärfte Gesetze und eine konsequentere Durchsetzung der bestehenden Regelungen. Weniger auf Abschreckung fokussiert, sondern lösungsorientiert ist der Vorschlag von „Krone“-Leser austrocrates.
Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um die Jugendkriminalität zu senken – gesellschaftlich, aber auch auf politischer Ebene? Was halten Sie vom Ansatz von austrocrates? Können Sie dem etwas abgewinnen? Warum / Warum nicht?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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