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Kommentar des Tages

Leser: „Jugend ernst nehmen, Probleme verstehen!“

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31.03.2026 14:00
Immer öfter werden Jugendliche straffällig.
Immer öfter werden Jugendliche straffällig.(Bild: BMI/Alexander TUMA)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Heute wählte die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Deshalb wollen wir den Beitrag von Leser „austrocrates“ zur gesteigerten Jugendkriminalität herausstellen.

0 Kommentare

Vom kleinen Ladendiebstahl über Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz bis hin zu schwerwiegenden Gewaltdelikten – die Jugendkriminalität ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen.

Viele „Krone“-Leser fordern daher härtere Strafen, verschärfte Gesetze und eine konsequentere Durchsetzung der bestehenden Regelungen. Weniger auf Abschreckung fokussiert, sondern lösungsorientiert ist der Vorschlag von „Krone“-Leser austrocrates.

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Leserkommentare
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austrocrates
Na dann bin ich mal gespannt wie die Konservativen, die Autoritären, die noch mehr Härte einfordern auf den Umstand reagiert das Kinder immer die Erwachsenen nachmachen.
Und am Ende, im Alter, werden wir irgendwann von diesen Kindern regiert.
Vermutlich aber eh so wie sie es immer machen: Noch härtere Gesetze, noch höhere Strafen, usw. usf. Also wenn ich da heute Jugendlicher wäre, ich würde dann vermutlich auch darüber nachdenken "ob nicht eh scho alles wurscht ist".
Ich bleibe bei meiner Meinung. Jugend ernst nehmen, Probleme verstehen und diskutieren und gemeinsam Lösungen finden. Eine Perspektive schaffen, auf die Kinder und Jugendliche aufbauen können. Die sie neugierig macht und die sie erleben und mitgestalten wollen.
Das ist immer noch besser als aus reinem Egoismus und "weil wir es auch so erlebt haben" zu agieren. Die Welt hat sich seit unserer Jugend völlig verändert. Nur manche Erwachsene haben das noch nicht bemerkt.
Upvotes:3
Downvotes:46


Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um die Jugendkriminalität zu senken – gesellschaftlich, aber auch auf politischer Ebene? Was halten Sie vom Ansatz von austrocrates? Können Sie dem etwas abgewinnen? Warum / Warum nicht? 

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!

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