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„Das Haus Gottes“

Geburtshaus von Maradona dient als Suppenküche

Fußball International
31.03.2026 14:03
Diego Maradona wuchs im Armenviertel Villa Fiorito auf.
Diego Maradona wuchs im Armenviertel Villa Fiorito auf.(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hunderte Menschen stehen jede Woche vor einem ungewöhnlichen Ort Schlange, um sich Essen in Plastikbehälter zu füllen. Das Haus in Villa Fiorito, einem Armenviertel am Stadtrand von Buenos Aires, ist der Geburtsort der im Jahr 2020 verstorbenen argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona.

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Das Haus gehört nicht mehr der Familie Maradona und wird vom neuen Besitzer seit einem Monat als provisorische Suppenküche zur Verfügung gestellt.

Diego Maradona
Diego Maradona(Bild: GEPA)

Pfarrer leitet Einrichtung
Ein Wandgemälde an der Hausfassade zeigt Maradona neben den Worten „Das Haus Gottes“. Nächstenhilfe praktiziert dort eine Gruppe von Freiwilligen, die für die Nachbarn kochen. Geleitet wird die Einrichtung von Pfarrer Leonardo Fabian Alvarez, der von einem gestiegenen Bedarf an Lebensmitteln in Villa Fiorito berichtet, seitdem die Wirtschaftspolitik von Präsident Javier Milei zur Schließung kleiner Fabriken geführt hat.

(Bild: AFP)

„Die Menschen haben offensichtlich ihre Arbeit verloren. Sie stellen sich an, bekommen Essen und nehmen, was wir ihnen geben“, erklärte der Geistliche.

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