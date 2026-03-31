Geburtshaus von Maradona dient als Suppenküche

Pfarrer leitet Einrichtung

Ein Wandgemälde an der Hausfassade zeigt Maradona neben den Worten „Das Haus Gottes“. Nächstenhilfe praktiziert dort eine Gruppe von Freiwilligen, die für die Nachbarn kochen. Geleitet wird die Einrichtung von Pfarrer Leonardo Fabian Alvarez, der von einem gestiegenen Bedarf an Lebensmitteln in Villa Fiorito berichtet, seitdem die Wirtschaftspolitik von Präsident Javier Milei zur Schließung kleiner Fabriken geführt hat.