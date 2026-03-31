„Wolfsburg richtiger Schritt Richtung Top-Team“

Elena Gössler im krone.tv-Interview! Die frischgebackene „Krone“-Fußballerin des Jahres spricht mit Moderator Michael Fally über ihre Doppelrolle als Fußballerin und Maturantin, die Bedingungen beim VfL-Wolfsburg, ihre Zukunft und ihr Ziel, bei einem europäischen Top-Klub zu landen („Wolfsburg ist der richtige Schritt dafür“).