„Warnung vor Wein reine Schnapsidee aus Brüssel“

Alles in Maßen

In Maßen genossen seien Wein und Bier Genussmittel und kein Gift. Die Verantwortung, wie man damit umgeht, liege bei jedem selbst, ergänzt Steininger. „Zu viel Alkohol ist natürlich ungesund.“ Dieser Ansicht sind alle Ärzte. Gegen ein, zwei Achterln in Ehren hat freilich niemand etwas einzuwenden.