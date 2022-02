Warnbilder auf Wein & Bier: EU-Plan noch gestoppt!

Die Empörung darüber wird sich so schnell nicht legen: In Gols, der größten Weinbaugemeinde Österreichs, und auch bei vielen Winzern ist das Entsetzen groß. „Der Wein ist ein wichtiges Kulturgut, er ist Genussmittel und in einem moderaten Konsum durchaus bereichernd“, so der Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ). Er befürchtet massiven Schaden für die Weinwirtschaft. Jeder mündige Bürger müsse selbst entscheiden dürfen. Neben besserer Aufklärung gelte es mehr zwischen Alkoholmissbrauch und Genuss zu unterscheiden. Ähnlich sieht es der Obmann des örtlichen Weinbauvereines, Bernd Nittnaus: „Seit Generationen wird bei uns im Burgenland Wein angebaut. Das soll auch so bleiben.“