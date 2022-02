Endlich frei!

In Martin Seels philosophischer Revue der 111 Tugenden rangiert Freiheit, nach Freundschaft und Nächstenliebe, auf Platz 80. Ein freier Mensch ist demnach jemand, der alles in allem so lebt, wie er es aus eigener Überzeugung will. Nachsatz: Einiges wird er aber auch so hinnehmen müssen, wie es nun einmal ist.