„Freiheitstag“: Kickl erklärt Pandemie für beendet

Am Mittwoch wurden in Österreich 34.011 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet - Allzeithoch! Dennoch ist die Corona-Pandemie für Herbert Kickl laut eigener Aussage „im Wesentlichen“ vorbei. Imikron mache es möglich. „Es gibt daher einen einzigen Auftrag an die Politik: Zurück zur Normalität, zurück zur Freiheit, zurück zur Verhältnismäßigkeit, hin zu einer Politik des Augenmaßes. Die Menschen haben viel zu lange gelitten“, meinte der FPÖ-Bundesparteichef bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Gleichzeitig forderte er die Regierung auf, einen „Freiheitstag“ auszurufen, an dem all diese „sinnlosen Maßnahmen“ beendet werden. Covid-19 solle behandelt werden, „wie jede andere Krankheit auch“.