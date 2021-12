Kardinal Schönborn: „Keine Freiheit ohne Pflicht“

Flüchtlinge, Sterbehilfe und Respekt für Kurz

Das gelte auch für politische Akteure: „Wenn fraglich wird, ob eine Partei mit dem, was sie propagiert, wirklich dem Gemeinwohl dient, dann ist wirklich Kritik angebracht“, so der Kardinal in Richtung FPÖ und ihren Aussagen zu Corona. Die ÖVP nimmt Schönborn in Bezug auf Migration in die Pflicht: „In diesem Punkt gibt sehr unterschiedliche Standpunkte zwischen uns. Das haben wir öffentlich gemacht. Das hat vermutlich der Regierung und dem Bundeskanzler nicht immer gefallen. Ja, man muss das Problem des Schlepperwesens in der Migration benennen. Aber gleichzeitig geht es in erster Linie um vulnerable Menschen.“ Er spricht sich für einen offiziellen Flüchtlingskorridor wie 2015 aus Syrien aus. Man brauche eine nachhaltige Politik, denn: „Die Flüchtlingsfrage wird uns nicht verlassen. “