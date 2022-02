Österreichs Handel bietet 16.000 freie Jobs

„Geschäft springt nicht an wie ein Lichtschalter"

Jetzt gilt es, die von Corona betroffenen Geschäfte wieder aufzupäppeln. Die Hilfen hätten genützt, aber im Schnitt 60 Schließtage haben Spuren hinterlassen – in Ostösterreich waren es im Vorjahr sogar 90 Tage mit zugesperrten Shops. „Das Geschäft springt nicht an, so wie bei einem Lichtschalter“, erklärt Trefelik, der jetzt schon Sorge vor dem nächsten Herbst hat.