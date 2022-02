Handel betont: „Maskenpflicht kein Dauerzustand“

Gastro fordert weitere Lockerung der Sperrstunde

Neben dem Handel hat auch die Gastronomie Erwartungen an den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch. Die seit 5. Februar gültige Verlängerung der Sperrstundenregelung von 22 Uhr auf 24 Uhr war für die Branche zwar ein Schritt in die richtige Richtung - aber dennoch zu wenig: „Wir hoffen, dass schon bald weitere einschränkende Maßnahmen aufgehoben werden, denn beispielsweise die Nachtgastronomie hat bisher noch gar nicht profitieren können“, sagt dazu Wiens Gastronomie-Obmann Peter Dobcak in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.