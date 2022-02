Was erwartet uns: So könnte gelockert werden

GECKO-Vorsitzende Katharina Reich blickt auch optimistisch auf das Frühjahr: Da soll sich die Lage laut Prognosekonsortium entspannen, Öffnungen also gerechtfertigt sein. Das kann Komplexitätsforscher Peter Klimek aus derzeitiger Sicht bestätigen. Dürfen wir uns also bald auf ein Leben ohne grobe Einschränkungen freuen? In Richtung März sollte dies wieder möglich sein, so Klimek - natürlich vorbehaltlich ungeplanter Ereignisse wie etwa das Auftreten neuer Varianten.