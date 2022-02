Intel stärkt sich mit 5-Milliarden-Dollar-Zukauf

Der US-Chipkonzern Intel stärkt sich mit der Übernahme eines israelischen Chipfertigers. Der Kaufpreis liege bei 5,4 Milliarden US-Dollar, teilte Intel mit. Der US-Chipkonzern will mit der Akquisition von Tower Semiconductor die eigene Auftragsfertigung in Schwung bringen und damit stärker in einen Markt einsteigen, der derzeit von TSMC aus Taiwan dominiert wird.