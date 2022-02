Skifahren trotz künstlichen Gelenks

Etwa sechs Monate nach der OP gilt das Kunstgelenk als voll einsetzbar und der Betroffene als sportfähig. Es muss dafür stabil verankert sein. Kräftige Muskeln schützen das Implantat am besten - also gut trainieren, bevor es losgeht. Generell empfehlen Experten Bewegung mit geringer Belastung: „Gehen in der Ebene beansprucht die Gelenke um ein Vielfaches weniger, als es etwa beim Laufen oder Skifahren der Fall ist“, erklärt Prim. Dr. Daniela Gattringer, Leiterin des Institutes für Physikalische Medizin, Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.