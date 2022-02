75 Jahre Polaroid: Revolution, Tod, Wiedergeburt

Machen Sie Fotos mit Ihrem Handy, klatschen einen Filter drauf und laden sie dann bei Instagram, Facebook oder Twitter hoch? Dann handeln Sie im Geiste einer 75 Jahre alten Erfindung des US-Amerikaners Edwin Land, der am 21. Februar 1947 die erste Sofortbildkamera in New York vorstellte. Die Erfindung schlug ein - ein bisschen so wie die Handykameras in den letzten Jahrzehnten. Und diverse Smartphones-Apps ahmen bis heute den Charme der Apparate nach.