Kassette, Vinyl und Polaroid: So boomt das Gestern

Hach ja, damals ... als man noch aufsprang, um den Lieblingssong im Radio mitzuschneiden; als mit selbst zusammengestellten Mixtapes noch Herzen erobert wurden; als der Bandsalat mit Bleistift gebändigt werden konnte. Wer in den 80er- oder 90er-Jahren aufgewachsen ist, der kommt in Erinnerung an die Musikkassette, die erste Spielkonsole oder die Fotos aus der Sofortbild-Kamera oft ins Schwärmen. All diese Produkte prägen schon lange nicht mehr den Massenmarkt. Streaming-Dienste wie Spotify, Smartphone-Spiele und die Digitalfotografie haben sie verdrängt. Doch in der Nische haben sie überlebt - und erfreuen sich dort sogar wachsender Beliebtheit.