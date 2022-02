Von Gsindl und armen Schweinen

„Gsindl“ klingt ja schon per se übel, weshalb ich einen Experten um seine Einschätzung gebeten habe. Prof. Rudolf Muhr hat sich wie kein anderer eingehend mit österreichischen Schimpfwörtern auseinandergesetzt. Der Sprachwissenschafter bestätigt meine Befürchtungen, was „Gsindl“ angeht. Der Ausdruck stammt von „Gesinde“, das waren jene armen Schweine, die auf den Höfen gerackert haben und verdächtigt wurden, Diebe zu sein, hinterfotzig und niederträchtig, man vertraute ihnen nicht. Deshalb, so Muhr, sei es eine erhebliche Missachtung und Respektlosigkeit, eine Gruppe als „Gsindl“ zu bezeichnen.