Schon fast sechs von zehn Covid-Patienten geimpft

Die Wende passierte laut Landes-Krisenstab im Laufe dieser Woche: Am Dienstag lag der Anteil der ungeimpften Covid-Patienten auf den Normalstationen noch bei 70 Prozent, am Mittwoch mussten dort erstmals mehr geimpfte als ungeimpfte Patienten wegen Covid behandelt werden: 166 von 292 Erkrankten, das sind 57 Prozent, waren voll immunisiert. Und der Trend setzt sich fort: Am Freitag waren von 294 Covid-Normalbetten 170 - das sind 58 Prozent - mit Vollimmunisierten belegt.