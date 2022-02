Bei Fitnessstudios trennt sich „Spreu vom Weizen“

Vor mehr als 30 Jahren hat Gottfried Wurpes „The Fitness Company“ gegründet. Das große Jubiläums-Fest der Leondinger mit Hunderten Gästen, das für den Herbst des Vorjahres geplant gewesen war, fiel coronabedingt ins Wasser. Doch Covid hatte nicht nur Schattenseiten für das Unternehmen des 52-Jährigen. Die Geschäfte in Wien und Leonding sind nun weit besser besucht als noch vor der Ausnahme-Situation. „Die Besucherfrequenz ist fünfmal so hoch wie vor der Pandemie“, erzählt Wurpes. Die Expansion geht weiter: In Innsbruck und in Prag werden noch heuer Shops eröffnet werden, um die Geräte der Marke Technogym auch dort in die Auslage rücken zu können.