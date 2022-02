„Riesenerlebnis!“ Zum ersten Mal durch die Koralm

Bis zu 1200 Meter unter der Koralpe liegen die zwei Tunnelröhren, die eine exakt 32,893, die andere 32,860 Kilometer lang. Alle 500 Meter sind sie mit Querschlägen verbunden. In der Mitte befindet sich dann noch eine dritte, 900 Meter lange Röhre: die Nothaltestelle – denn sicher ist sicher. Dort findet sich in einer kleinen Nische auch die Statue der heiligen Barbara, die Bergleute als Schutzpatronin verehren und die in keinem Tunnel, Schacht oder Stollen fehlen darf.