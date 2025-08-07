Jugendlicher rutscht mit Moped unter Linienbus

Schwerer Verkehrsunfall in Neudorf bei Hermagor: Ein 15-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Moped, prallte gegen einen Linienbus und kam unter dem Fahrzeug zum Liegen.
Dramatische Szenen am Donnerstag im Bezirk Hermagor: Ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war gegen 13.40 Uhr mit seinem Moped auf der L25 Egger Landesstraße von Egg in Richtung Hermagor unterwegs.
„In einer abfallenden Rechtskurve im Bereich Neudorf verlor der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug“, schildert die Polizei. Er geriet ins Schleudern, stürzte und rutschte auf die Gegenfahrbahn – just in dem Moment, als ein Linienbus entgegenkam.
Bursche unter Fahrzeug geschleudert
Der 44-jährige Buslenker aus dem Bezirk Hermagor konnte nicht mehr ausweichen: Das Moped prallte gegen das rechte vordere Eck des Busses, der Bursche wurde unter den Fahrerbereich des schweren Fahrzeugs geschleudert.
Der 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er ins LKH Villach eingeliefert.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
