Jugendlicher rutscht mit Moped unter Linienbus

„In einer abfallenden Rechtskurve im Bereich Neudorf verlor der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug“, schildert die Polizei. Er geriet ins Schleudern, stürzte und rutschte auf die Gegenfahrbahn – just in dem Moment, als ein Linienbus entgegenkam.