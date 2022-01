570 Millionen fließen in die steirischen Schienen

2022 tut sich so Einiges bei der Bahn. Dafür wird insgesamt eine Rekordsumme von 572 Millionen Euro in die Hand genommen: Der Koralmtunnel geht mit Bahnhofsbauten in die finale Phase und auch der Semmering-Basistunnel ist zu mehr als 80 Prozent gegraben. Am Bahnhof Fehring und Wartberg starten außerdem Umbauten, weitere Streckenausbauten in der ganzen Steiermark sind in Planung.