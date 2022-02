Keine Masken mehr: Mallorca schafft 3G-Regel ab

Bereits 48 Prozent der Spanier geboostert

In Spanien fällt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen seit Wochen und liegt in dem Urlaubsland derzeit bei rund 600. Noch Mitte Jänner, auf dem Höhepunkt der von der Omikron-Variante ausgelösten sechsten Covid-Welle in Spanien, wurde der Wert mit mehr als 1600 angegeben. Auch die Belegung von Krankenhausbetten mit Corona-Patienten sinkt. Das liegt auch an der hohen Impfquote in Spanien. 81 Prozent der Bevölkerung haben zumindest eine Impfung erhalten, gut 48 Prozent haben einen Booster bekommen.