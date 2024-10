Reißverschluss mit Lücken im neuen Nationalrat

Praktisch gar keine Chance

Die junge Abgeordnete Johanna Jachs aus dem Mühlviertel wurde überhaupt so platziert, dass sie praktisch gar keine Chance mehr hatte, wieder in den Nationalrat zu kommen. In Niederösterreich verzichtet wiederum Margit Göll, damit der bisherige Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager hineinkommt. Zumindest hat Göll einen Platz im Bundesrat.