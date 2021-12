Spanien führt Maskenpflicht im Freien wieder ein

Die Regierung in Madrid erklärte, dass das Tragen von Masken auch im Freien wieder Pflicht werde. Die Maßnahme gelte ab Donnerstag - und damit bereits zur Weihnachtszeit. „Die Maske hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie ein wirksames Präventionsmittel ist“, erklärte Regierungschef Pedro Sánchez am Mittwochabend.