So geht Öko-Wende: Neue Verkehrstafeln aus Holz

Es begann mit drei kritischen Töchtern und der Fridays-for-Future-Bewegung. „Die jungen Menschen haben mir und meinem Mann vor Augen geführt, dass wir so nicht weiter machen können – ich will der nächsten Generation noch in die Augen sehen können“, erzählt Elke Kaltenhauser, die 2004 in Grafenstein „Itek“ gegründet hat und seit 2007 Verkehrsschilder aller Art für Großkunden wie Asfinag, ÖBB oder Gemeinden herstellt.