Obdachloser vor Einfahrt tödlich überrollt

Ein besonders tragischer Verkehrsunfall wird am Donnerstag zum Thema eines Strafprozesses im Bezirksgericht Salzburg. Eine in Salzburg lebende Polin (32) muss sich dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung stellen. Die Frau setzte sich am 14. März im Salzburger Stadtteil Schallmoos in ihren Wagen und fuhr aus der Einfahrt ihres Mehrparteienwohnhauses heraus. Was sie nicht sah: Ein obdachloser Ungar (30) lag – schwer betrunken und im Drogen-Rausch – direkt vor der Einfahrt auf dem Asphalt. Der Kleinwagen überrollte den Mann.