Mallorca: Corona-Ausbruch in Yoga-Zentrum

Corona-Zahlen in Spanien stabil

Anders als in Österreich und anderen Ländern bleiben die Corona-Zahlen auf Mallorca und in ganz Spanien seit Wochen auf relativ niedrigem Niveau stabil. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wurde am Dienstag in Spanien mit 23 angegeben, auf den Balearen lag der Wert bei 43. In Österreich lag die Inzidenz bei 403,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern.