Mega-Warteschlange am Flughafen München

Fenstertage, Spätsommertage und auch noch Oktoberfest: In München müssen Touristen derzeit großes Gedränge in Kauf nehmen. Feierstimmung gibt es abseits des Festgeländes der Theresienwiese auf dem Flughafen München jedoch nicht. Dort sind starke Nerven und Durchhaltevermögen gefragt. So mussten Reisende am Donnerstag stundenlang in einer bis zu zwei Kilometer langen Warteschlange ausharren. Chaos pur!