Mehr als Party: Urlaubsaktivitäten auf Mallorca

Abenteuer an Land

Für Abenteuer an Land hat die naturräumliche Gliederung der Insel einiges an Potenzial zu bieten. Vor allem die Höhlen der Insel, Seehöhlen und Tropfsteinhöhlen, bieten mächtig Abenteuerpotential. Die Seehöhlen lassen sich schwimmend und wandernd erkunden, bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle lässt sich die Insel quasi „von unten“ erkunden. Die Cuevas del Drach, die Drachenhöhlen an der Ostküste des Landes, sind dabei nur eine Option, die unterirdische Welt der Insel zu erleben.