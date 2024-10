Edle Tropfen, tolle Gäste & eine Society-Rückkehr

Einen Wein soll man nicht trinken, sondern beißen befand einst Hans Moser (†1964). Die Rot-Goldene Traube ist quasi eine Reminiszenz darauf und auf den österreichischen Wein, den sich das Burgenland mit den Winzern und der „Krone“ auf die Fahnen geheftet hat. In der kultig-urigen Kulisse der Csello-Mühle in Oslip fand die Prämierung der Besten der Besten statt (alle Sieger am Mittwoch in der „Krone“).