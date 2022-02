Nächster Landeschef rüttelt an Impfpflicht-Gesetz

Nach den beiden Landeshauptleuten Peter Kaiser (Kärnten/SPÖ) und Wilfried Haslauer (Salzburg/ÖVP) lässt nun auch ihr oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer (ÖVP) leise Zweifel an dem erst seit dem letzten Wochenende geltenden Impfpflicht-Gesetz durchscheinen. So stellte er am Donnerstag die Notwendigkeit der dritten Stufe mit automatischen Strafen infrage. Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hält hingegen an der Impfpflicht und am Zeitplan fest.