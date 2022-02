Impfpflicht-Kontrolle bleibt an der Polizei hängen

„Omikron-Gipfel“

Inzwischen steuert unser Land auf den „Omikron-Gipfel“ zu. Am Mittwoch gab’s 8553 Neuinfektionen, der bisherige Höchstwert waren in der Vorwoche 6973. Laut Krisenstab waren es die vielen Fälle der PCR- und Antigen-Tests am Montag in Schulen, die Oberösterreich mit Abstand an die erste Stelle im Bundesländervergleich katapultierten. Wien hatte auf Platz 2 gezählte 7153 Fälle - und auch in Salzburg, das lange wie OÖ als Hochinzidenzgebiet galt, waren es „nur“ 2819 Neuinfektionen. Aktuell sind 43.644 Oberösterreicher infiziert.