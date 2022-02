Die Pandemie war schon einmal zu früh „vorbei“

Nachdem die Impfpflicht zuletzt von mehreren Seiten - darunter die Landeshauptleute Peter Kaiser (Kärnten, SPÖ), Hans Peter Doskozil (Burgenland, SPÖ) sowie Salzburgs Wilfried Haslauer (ÖVP) torpediert wurde, ist am Donnerstag mit Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer ausgerückt, um die Impfpflicht zu verteidigen. Im Ö1-„Morgenjournal“ hielt sie an der Umsetzung fest und konterte die Unkenrufe aus den Bundesländern in Anspielung auf die vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Juni 2021 getätigte Äußerung mit den Worten: „Die Pandemie ist in der Vergangenheit schon für beendet erklärt worden. Das war ein Fehler!“