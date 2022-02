Kärntner Landeshauptmann rückt von Impfpflicht ab

Schon wieder mehr als 2000 Neuinfektionen in Kärnten: In den letzten 24 Stunden wurden in unserem Bundesland 2066 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt damit auf 23.676 - 137 Covid-Patienten sind hospitalisiert, drei Schulen mussten geschlossen werden. Von der Impfpflicht rückt Landeshauptmann Peter Kaiser indes ab, dafür gibt‘s Kritik an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ...