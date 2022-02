„Es ist einfach nur brutal hier“

Liegend präsentierte sich die 31-Jährige sicher und blieb zweimal fehlerfrei. In den Stehendserien musste sie jedoch jeweils zwei Fehler hinnehmen. „Die Fehler sind etwas ärgerlich. Ich habe (im Training) immer so gut geschossen, die Bedingungen waren perfekt.“Bei ihren dritten Olympischen Spielen hat die historisch erste österreichische Weltcupsiegerin (Pokljuka 2014) etwas ganz Großes im Hinterkopf. „Träumen kann man von einer Medaille, das tue ich nach wie vor. Schauen wir, was noch kommt.“