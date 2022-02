Hundert Meter mitgerissen und hüfthoch verschüttet

Rettung durch Hubschrauber nicht möglich

Denn der Mann konnte seinen Lawinenairbag auslösen. Als die Lawine endlich zum Stillstand kam, war der Italiener bis zur Hüfte verschüttet. Er hatte starke Schmerzen - also entschloss er sich dazu, den Notruf zu wählen. Doch das Wetter machte eine Rettung mit dem Hubschrauber unmöglich, die Sicht war zu schlecht. In der Zwischenzeit konnte sich der Italiener aus den Schneemassen befreien und fuhr selbstständig - in Absprache mit der Einsatzleitung der Bergrettung - zur Mittelstation ab. Nach einer Befragung durch die Polizei begab er sich, ebenfalls selbstständig, in ärztliche Behandlung