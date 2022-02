Kaminbrand in Achenkirch: Passanten schlugen Alarm

Einsatz auch in Schwaz

Bereits am Nachmittag war es in einem Haus in Schwaz zu einem Kaminbrand gekommen, der sich folglich als Schwelbrand im Unterboden des ersten Stocks ausbreitete. „Der 46-jährige Hausbesitzer nahm gegen 15.15 Uhr einen Brandgeruch innerhalb seines Hauses wahr und verständigte daraufhin die Feuerwehr Schwaz. Diese stellte als Ursache einen Kaminbrand im Erdgeschoss fest. Nachdem der Brand rasch gelöscht war, konnten die Einsatzkräfte im Zuge der Nachkontrolle noch den Schwelbrand im Unterboden des ersten Stocks entdecken“, so die Ermittler.