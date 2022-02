Mazda entwickelt Zweitakt-Motor mit Kompressor

Der Zweitakter, an dem sie jetzt arbeiten, wird in einem US-Patent beschrieben, welches das Onlineportal Carbuzz veröffentlicht hat. Demzufolge weist er Direkteinspritzung und einen Roots-ähnlichen Kompressor auf. Dieser kommt zum Einsatz, wenn Ein- und Auslass gleichzeitig offen sind, um eine ausreichend hohe Verdichtung zu ermöglichen. Die Direkteinspritzung ist notwendig, damit dabei nicht unverbranntes Gemisch mit ausgestoßen wird (Spülverluste). Wie beim Skyactiv-X-Viertakter wird bei hoher Last auch hier per Zündkerze nachgeholfen.