Briten nehmen Afghanen auf: Das sagen die Taliban

Nach dem Bekanntwerden einer Panne mit Daten ehemaliger afghanischer Ortskräfte in Großbritannien haben die in Afghanistan herrschenden Taliban eine Verfolgung dieser Ortskräfte bestritten. „Es wurde niemand für seine vergangenen Taten verhaftet, es wurde niemand getötet, und es wurde niemand dafür überwacht“, erklärte der stellvertretende Sprecher der Taliban-Regierung, Hamdullah Fitrat, am Donnerstag in Kabul.