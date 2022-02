Berger: „In China bin ich einfach der Hans“

Trainer-Legionär Hans-Peter Berger ist nach dem Aufstieg mit Chengdu in die chinesische Super League auf Heimaturlaub in Salzburg. Nun ist die große Frage, wann und ob er ins Reich der Mitte zurückkehren darf. Die Einreisebestimmungen wurden wegen Olympia noch einmal verschärft, sein geplanter Flug am 10. Februar wurde bereits gestrichen.