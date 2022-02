„Asylzahlen explodieren“: Kickl kritisiert Karner

FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl hat scharfe Kritk an der Asylpolitik von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geübt. Anlass für seine Schärfe ist die aktuelle Diskussion um Geldstrafen für EU-Länder, die keine Migranten aufnehmen wollen. „Es braucht eine ,Festung Europa' - und solange es die nicht gibt, bauen wir die ‚Festung Österreich‘. Das muss die Botschaft Karners an die EU und an illegale Einwanderer und Schlepper sein. Die ÖVP verrät da die eigene Bevölkerung“, so der blaue Frontmann. Ihm zufolge würden die Asylzahlen in Österreich explodieren.