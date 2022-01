Wer nimmt Migranten? Nur Sandl meldete sich

Es werden weitere gesucht, und da die Angebote überschaubar sind, kommt es auch zu kuriosen Konstellationen wie etwa in Suben. Hier ziehen ab Februar sieben Asylwerber, betreut von der Caritas, im ersten Stock eines Hauses ein, in dessen Erdgeschoß demnächst ein Bordell seine Pforten öffnen wird. Moralische Bedenken wurden geäußert, aber rechtlich eben nichts, was gegen so ein Mit- und Nebeneinander spricht.