1200 Schlepper und 122.000 Migranten festgenommen

So wie viele Staaten in Europa sieht sich Ungarn mit einem wachsenden Problem konfrontiert. 2000 Flüchtlinge waren vor zehn Jahren in unserem Nachbarland registriert worden. Die Zahl schnellte 2014 in die Höhe, 43.000 Einwanderer wurden damals gemeldet. Im Jahr der großen Flüchtlingskrise stieg die Migrationsbewegung allein bis August 2015 sprunghaft auf 150.000 Syrer an.